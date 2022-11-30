İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunun detayları belli oldu

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, tefecilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alınmış, aranan 48 kişinin yakalanması için dün sabah İstanbul merkezli Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Eş zamanlı baskınlarda suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajanda ve vekâletnameler ele geçirilmişti.

Çete üyelerinin emniyetteki sorgusu sürerken, operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Maddi yönden sıkıntıya düşen kişilere faiz karşılığında para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yapan çetenin, bu yolla 60 milyon lira civarında haksız kazanç sağladıkları kaydedilirken, örgütlü şekilde tefecilik faaliyeti yürüttükleri ve en az 50 kişiyi mağdur ettikleri anlaşıldı.