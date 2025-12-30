İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul’da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin de arasında bulunduğu 110 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, M.Y. olduğu tespit edilen şüphelinin terör örgütü yanlısı olarak İstanbul’da faaliyet yürüttüğü, örgütün liderliğini yaparak illegal etkinlikler düzenlediği, illegal faaliyetler çerçevesinde örgüte taban kazanma amaçlı çalışmalar yaptığı, toplanan paraları örgüte, Suriye’de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda, sözde esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim yapmak amacıyla kullandığı öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde, sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgileri bulunan illegal yapıya katılarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 32 şüpheli, Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı ve İstanbul’da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturan ’yabancı terörist savaşçı’ oldukları belirlenen 15 şüpheli olmak üzere toplamda 115 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 2 ilde 114 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.