İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda kılıç, pala, kasatura ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul’da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilere yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde, sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgileri bulunan illegal yapıya katılarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 32 şüpheli, Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı ve İstanbul’da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturan ’yabancı terörist savaşçı’ oldukları belirlenen 15 şüpheli olmak üzere toplamda 115 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul merkezli 2 ilde 114 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanılmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenilirken, operasyonlarda ele geçirilen bazı materyaller dikkat çekti. Operasyonda 2 adet uzun namlu dürbün, 4 adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 9 adet fişek, 1 adet kılıç, pala, kasatura, bıçak ele geçirildi.