İstanbul merkezli dev 'Şaşe-1 operasyonu' kamerada: 27 gözaltı, 44 oto ele geçirildi

İstanbul merkezli 10 ilde ağır hasarlı araçları satın alarak, çalıntı veya yurtdışından getirilen araçlarla change yapıp satarak haksız kazanç elde eden çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon anı kameralara yansırken, 31 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Ele geçirilen 44 araç ise sahiplerine teslim edildi. Çetenin yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, çalıntı-change otoların ele geçirilmesine ve faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 4 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, şüpheli şahısların ağır hasarlı araçları satın alarak, çalıntı, yurtdışından getirilen veya hacizli araçlarla change yaparak sattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit etti. Şüphelilerin bu yöntemlerle 45 ayrı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik eylemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, 7 suç kaydı olan Abdullah P.’nın başını yaptığı çetenin şüphelilerine yönelik İstanbul başta olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonda önceden tespit edilen 31 şüpheliden 27’si Ankara, Yozgat, Kayseri, Tokat, Diyarbakır, Adıyaman, Kırşehir, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Geriye kalan 4 şüpheliden 2’nin askerlik görevini yaptığı, diğer ikisinin de farklı suçlardan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 45 adet change otodan 44 tanesi de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Yaklaşık 200 milyon lira zarara uğratmışlar

Öte yandan 4’ü kadın 27 şüpheli, emniyette ifadeleri alınarak “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işleme amaçlı örgüt kurma”, “oto hırsızlığı” ve “belgede sahtecilik” suçlarından adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Suç dosyaları kabarık olan şüphelilerin kamuyu yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.