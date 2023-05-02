İstanbul Modern'in yeni müze binası 4 Mayıs'ta ziyarete açılıyor

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş müzesi olan İstanbul Modern Sanat Müzesi, Renzo Piano imzalı yeni binasıyla 4 Mayıs’ta ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Müzenin açılış töreni ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

İstanbul Modern Sanat Müzesi, dünyadaki simge kültür ve sanat kurumları mimarisinde imzası olan Renzo Piano Building Workshop (RPBW) tarafından tasarlandı. Renzo Piano’nun Türkiye’deki ilk projesi olma özelliğini taşıyan yeni bina, İstanbul’a nitelikli mekan kazandırma amacıyla her türlü kültür-sanat ve eğitim faaliyetine olanak tanımak üzere ziyaretçiyi odağına alarak planlandı. 10 bin 500 metrekarelik alanıyla sergi ve programlara ev sahipliği yapacak yeni binanın, büyük sergi salonları, çok amaçlı mekanları, ofisleri ve farklı kültürel eğitim alanları bulunuyor. Boğaziçi’nin ışık yansımalarıyla pırıldayan sularından ilham alınarak tasarlanan bina, üç boyutlu biçimlendirilmiş alüminyum panellerle kaplı cephesiyle günün her saatinde değişen güneş ışığı ve sudan gelen yansımalarla ışık ve gölge oyunları oluşturuyor.

4 kattan oluşan müzenin şeffaf zemininde, ziyaretçi için daha çok alan oluşturmak amacıyla ücretsiz olarak kurgulanan kütüphanede, bilgilendirme noktaları, eğitim atölyeleri, kafe ve mağaza bulunuyor. Müzenin birinci katında ise fotoğraf galerisi, kısa süreli sergi salonu, etkinlik odaları yer alıyor. Koleksiyon ve süreli sergi salonları ikinci katta, teras katta ise ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebileceği bir alan bulunuyor.

5 yeni sergi ziyarete açılıyor

Ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim alanı sunan yeni müze binası, 5 yeni sergi ile ziyarete açılıyor. Müze; Yüzen Adalar, Nuri Bilge Ceylan: Başka Bir Yerde, Hep Burdayız, Renzo Piano: Yerin Ruhu ve Mimarinin İnşası programlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.