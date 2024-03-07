İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri genç kızlar için 'Bir Hayalin İzinde' projesini başlatıyor

İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri, sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla, genç kızlar için “Bir Hayalin İzinde” projesini başlatıyor.

İstanbul Modern ile Bosch Ev Aletleri, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için bir yıl boyunca devam edecek özel bir gelişim programı hazırladı. “Bir Hayalin İzinde” projesi, İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yapıtları yer alan kadın sanatçılardan esinleniyor. Projeye katılacak kız öğrencilerin kadın sanatçıların deneyim ve üretimlerinden ilhamla kendi üreticiliklerini keşfetmeleri sağlanırken, cesaretlendirilmeleri de hedefleniyor. Okullar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, sanat alanında eğitim almak isteyen 9’uncu sınıf ve üzeri kız öğrencilerin bir öğretmen referansıyla başvuruda bulunabildikleri program; akademisyenler, sanatçılar, küratörler, sanat tarihçileri ve müze uzmanlarıyla yürütülüyor.

Projeye İstanbul’un farklı ilçelerindeki devlet okullarından 40 öğrenci katılıyor. Genç kızları üretici ve cesur rol modelleri olabilecek kadın sanatçılarla tanıştırmayı amaçlayan proje, seminer, ders ve atölye programlarından oluşuyor. “Bir Hayalin İzinde” projesi, genç kızların sanatsal ifade becerilerini güçlendirmelerine, üretici ve yenilikçi bakış açıları geliştirmelerine aracı oluyor. İstanbul Modern’de Haziran 2024’e kadar devam edecek eğitim programında, çağdaş sanat tarihi dersleri, yapıt inceleme çalışmaları, sanatçılarla seminerler, atölyeler ve branş dersleri yer alıyor. Proje, cumartesi günleri 13.00-16.30 arasında başvurusu kabul edilen 40 kız öğrenci için ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

“Gelecek için çocuk ve gençleri desteklemeliyiz”

2004 yılından bu zamana kadar nitelikli müze deneyimi sunduklarını belirten İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “İstanbul Modern, 2004 yılındaki açılışından bugüne, izleyicilerine eğitim programları aracılığıyla nitelikli müze deneyimi ve üretici öğrenme fırsatları sunuyor. Müzenin toplum yararına sunduğu bu katkı, ücretsiz programlar, sanatçılarla işbirliğinde tasarlanan atölyeler ve seminerler gibi farklı başlıklarla yürütülen zengin bir çeşitliliğe sahip. Özel eğitim grupları için öğrenme olanakları sunmak, sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak ve cinsiyet eşitliğini destekleyen nitelikli eğitim olanakları oluşturmak önceliklerimiz arasında. Gelecek için çocuk ve gençlerin sanatsal yeteneklerini destekleyen ve becerilerini güçlendiren projelere önem veriyoruz. Kız öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz “Bir Hayalin İzinde” projesi de bunlardan biri. “Bir Hayalin İzinde” kapsamında, müze koleksiyonumuzdaki kadın sanatçılardan ilham alıyor ve lise düzeyindeki 40 kız öğrenciye ücretsiz sanat eğitimi sunuyoruz. Fırsat eşitliğini destekleyerek, sanata duyarlı bir neslin yetişmesine katkıda bulunma hedefimizle üretici, özgür ve özgüvenli kadınların yetişmesine katkı sunmayı ümit ediyoruz. Bosch Ev Aletleri’ne projemize verdiği destek ve bu farkındalığı artırmak amacıyla hazırladığı kampanya için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Projeye destek vermekten memnuniyet duyuyoruz”

Projeye destek verdikleri için memnuniyetlerini dile getiren BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanı Alper Sengül, “BSH Türkiye olarak, İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Bir Hayalin İzinde’ projesine destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. BSH için “çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik” şirket kültürünün vazgeçilmez parçaları. Sürdürülebilirliğin insan boyutunda, adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışırken, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik projelere imza atıyoruz. Bu önemli girişim, sanatın gücünü kullanarak toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli adımlar atmayı hedefliyor. Proje, genç kızlarımızı sanat eğitimi yoluyla güçlendirerek, onların toplumda özgüvenli ve etkili roller üstlenmelerine olanak tanıyor. Şirket olarak, ev içindeki eşitlik ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çabalarımızın bir parçası olarak, ’Bir Hayalin İzinde’ projesi aracılığıyla, sanatın toplumsal değişim ve ilerleme süreçlerinde oynadığı kritik role inancımızı da ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin sanatsal yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz"

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, “Bir Hayalin İzinde” projesi, sanat eğitimine bütünsel bir açıdan bakıyor; öğrencilerimizin sanatsal yetkinliklerini geliştirmeyi, rol modelleriyle tanıştırmayı ve sanatçılarla çalışabilecekleri paylaşım alanları oluşturmayı amaçlıyor. Proje danışmanımız akademisyen Ebru Nalan Sülün ile geliştirdiğimiz programda öğrenciler, sanat tarihi dersleri alıyor, müze eğitimcileriyle sanat yapıtlarını analiz ediyor, söyleşilerde sanatçılarla buluşuyor ve branş derslerinde resim, heykel, video sanatı gibi alanlarda sanatsal becerilerini güçlendiriyor. Projeyi hayata geçirirken koleksiyonumuzdaki kadın sanatçılardan ilham alıp, onların üretimlerini paylaşan bir eğitim programı hazırlamaya çalıştık. Bir araya geldiğimiz gençler ve öğretmenlerimizin desteği yöntemlerimizi belirlememizi sağladı. Başvurularda beceri ya da sanatsal yeteneği değil, sanata karşı tutku ve eğitim fırsatlarından yararlanma konusunda disiplin sahibi olma kriterlerini belirledik. Yıllardır müzenin ücretsiz eğitim çalışmalarından öğrencilerini yararlandıran öğretmenlerimiz projeyi, referans verdikleri öğrencileriyle paylaştılar. İstanbul’un her ilçesinden devlet okullarında okuyan öğrencilere ulaşmak istedik” dedi.

“Kadınlar, bilimden sanata daha görünür olmalı”

Bosch Ev Aletleri Kıdemli Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar, “Şirket olarak, yaşam kalitesini artıran teknolojilerimizle ev içindeki eşit iş bölümünü teşvik ediyoruz. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz reklam kampanyalarımızda eşitliğin evde başladığına inancımızı vurguluyoruz. Şimdi ise, ‘Bir Hayalin İzinde’ projemizle, ilk defa evin dışına çıkarak sanat eğitiminde fırsat eşitliği sorumluluğunu üstleniyoruz. İstanbul Modern ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu projede, sanatın dönüştürücü gücünü genç kızlarla buluşturmayı hedefliyoruz. ’Bir Hayalin İzinde’ kampanyamızın tanıtım filminde, genç kızların sanatla özgüven kazanmalarını ve üretici potansiyellerini açığa çıkarmalarını izliyoruz. Şirket olarak, kadınların bilimden sanata kadar her alanda daha fazla görünürlük kazanmaları gerektiğine inanıyoruz. Sanatla atılan bu adım, eşitliği her alanda destekleme taahhüdümüzün güçlü bir yansıması” ifadelerini kullandı.