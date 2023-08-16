İstanbul Öğretmen Okulu mezunları Burhaniye'de buluştu

Burhaniye ilçesi, İstanbul Öğretmen Okulu mezunlarını ağırladı. İzmir ve Bodrum’dan da katılanların olduğu 50 kişilik öğretmen grubu unutulmaz bir gün yaşadı.

Burhaniye, İstanbul Öğretmen Okulu mezunları Körfez grubunu ağırladı. Öğretmenler Mahallesindeki bir işletmede yemek yiyen eğitimciler, okul hatıralarını tazeledi. İstanbul Öğretmen Okulundan, 1965 yılından 1978 yılına kadar mezun olan eğitimciler, geleneksel toplantılarını Burhaniye’de yaptı. 10 yıldan beri bir araya geldiklerini anlatan emekli öğretmen Mustafa Var, toplantıya katılan meslektaşlarına teşekkür etti. Buluşmayı devam ettirmek istediklerini anlatan Mustafa Var, “Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik. Okul hatıralarını dile getirdik. Gelecek yıllarda eksilmeden çoğalarak tekrar buluşmayı temenni ediyorum. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.