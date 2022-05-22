İstanbul sahillerine 100 Tsunami tabelası

İstanbul'da beklenen olası büyük depremin tsunamiye yol açma ihtimali bulunuyor. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Daire Başkanlığı, Tsunami Eylem Planını hayata geçirmeye başladı. Buna göre UKOME kararıyla 17 ilçedeki Marmara kıyılarına uyarı tabelaları konuluyor. Silivri, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Adalar ilçelerine toplam 100 uyarı tabelası yerleştirilecek.

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  • 22.05.2022 11:49
  • Güncelleme: 22.05.2022 11:49
İstanbul sahillerine 100 Tsunami tabelası

TSUNAMİ EYLEM PLANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi beklenen büyük İstanbul depreminin olası sonuçlarından biri olan tsunamiye karşı hazırlıklara başladı. İstanbul’un 17 farklı ilçesinin kıyılarına Tsunami Eylem Planı kapsamında bilgi panoları montajlanıyor. Çalışma ile olası bir tsunaminin yaratacağı kayıpları minimuma indirmek, Marmara kıyılarında yer alan önemli kritik yapıların tsunamiden etkilenmemesi ya da en az etkilenmesi için alınması gereken önlemleri tespit etmeyi hedefleniyor. Çalışma aynı zamanda gerekli aşamaları tanımlamak ve afete hazırlık konusunda ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacı ile hayata geçiriliyor.

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UKOME KARARIYLA YAPILIYOR

İBB, tsunamiden etkilenmesi beklenen tüm ilçelere uygulamanın yaygınlaştırılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda Büyükçekmece ilçesi pilot uygulama alanı olarak belirlendi. İlçeye ait tsunami tahliye yolları, bu yollara yönlendiren işaret tabelaları ve bilgilendirme panolarının yapılması için Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne yapılan talep UKOME kararı ile uygun bulundu. Bu çalışmalar doğrultusunda belirlenen tahliye yollarına yayaların yönlendirilmesi ve güvenli bölgeye erişildiğini gösteren tabelalar konuldu.

BÜYÜKÇEKMECE VE YENİKAPI RİSK ALTINDA

İlçelere göre Adalar 9, Avcılar 7, Bakırköy 6, Beşiktaş 6, Beylikdüzü 5, Beyoğlu 5, Fatih 5, Kadıköy 7, Kartal 5, Küçükçekmece 6, Maltepe 5, Pendik 6, Silivri 12, Tuzla 6, Üsküdar 7, Zeytinburnu 3 olmak üzere toplamda 100 bilgi panosu ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. İlçe bazlı en yüksek su basma analizine göre ise, Büyükçekmece’nin ve Yenikapı’nın risk altında olduğu belirlendi. Tsunami tahliye yolu yönlendirici levha görselleri Büyükçekmece’de tamamlanırken, 16 ilçe için süreç devam ediyor.
 

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