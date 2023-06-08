İstanbul Şampiyonası'nda yıldızlar sahne alacak

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve TFF İcra ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez’in öncülüğünde yarın İstanbul Şampiyonluk müsabakası öncesi bir gösteri maçı düzenlenecek. Gösteri maçına efsane oyuncular yer alacak.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yarın saat 14.15’de Bahçelievler İl Özel İdare Stadı’nda Amatör futbolda her yıl İstanbul’da sezonun şampiyonunun belirlendiği İstanbul Şampiyonluk müsabakası öncesi “Europe Football” platformunun katkılarıyla bir gösteri maçı düzenlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Omuz Omuza kampanyasına Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun destekleri çerçevesinde düzenlenen organizasyona Fransız Milli Takımı’nın ve Real Madrid, Manchester United, Arsenal ve Barcelona ve PSG’nın efsane oyuncuları Robert Pires, Christian Karembeu, Abou Diaby, Philippe Christanval, Sidney Govou gibi yıldızlar katılacak.