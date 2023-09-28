İstanbul Şehir Tiyatroları'nın tercihi Biletinial oldu

İstanbul Şehir Tiyatroları, yapay zeka teknolojisi ile eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılmasını sağlayan Biletinial ile çalışma kararı aldı.

Eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesi için sahip olduğu teknolojiyi yapay zeka algoritmaları ile sürekli geliştirilen, 2022 yılında gerçekleştirdiği 23 milyon bilet satışı ile Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu olan Biletinial, tiyatrodaki kapsayıcılığını artıracak yeni bir iş birliğine imza attı.

2019 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm etkinliklerin tek yetkili bilet satış noktası olarak hizmet veren ve Türkiye’deki toplam tiyatro bilet satışlarının yüzde 80’ni gerçekleştiren Biletinial, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın da etkinlik biletleme partneri oldu.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde Biletinial, 2023-2024 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları’nın gerçekleştireceği tüm etkinliklerin tek yetkili online biletleme şirketi olarak hizmet verecek. Sezonda oyun günleri perdelerini 3 bin 500 civarında seyirciye açan Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi, Kadıköy Müze Gazhane Meydan Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi ile pek çok oyunu seyircisi ile buluşturuyor.

"Gurur ve mutluluk duyuyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, "Kültür-sanat hayatına yön veren İBB Şehir Tiyatroları gibi büyük bir yapıya hizmet verecek olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, sunacağımız teknolojimizle İBB Şehir Tiyatroları’nın seyircilerine daha iyi hizmet vermesini sağlamanın yanı sıra, müşteri alışkanlıkları analizimizle yeni gelir kalemleri oluşturmasını sağlamak" dedi.

Biletinial’ın eğlence alanında kendine has iş modeli ile tüm dünyada örnek bir şirket haline geldiğini belirten Uslu, "Biletinial sahip olduğu iş modeli ile eşsiz. Bu model, bizi 8 yılda Türkiye’nin en büyük biletleme platformu haline getirdi. İş modelimizle Harvard Business School’un (HBS) Field Immersion Projesi çerçevesinde tüm dünyada 15 şehirden seçtiği 171 iş ortağından biri olmayı başardık. Çünkü biz sadece biletleme yapmıyoruz. Hizmet verdiğimiz kurumun alt yapısını da kuruyor ve onları dijital geleceğe hazırlıyoruz. İzleyici analizimizle hizmet verdiğimiz müşterilerimize yeni pazarlama kanalları ve gelir imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.