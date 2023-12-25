İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü
Elon Musk'a ait Starlink uyduları, İstanbul'un Anadolu yakası semalarında görüntülendi.
Elon Musk’a ait Starlink uyduları, İstanbul’un Anadolu yakası semalarında görüntülendi.
Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi, İstanbul Anadolu yakası semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Amerikan şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere yapılan Starlink uyduları uzaya gönderilmişti.