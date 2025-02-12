İstanbul sise teslim oldu

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkisini yoğun şekilde gösteren sisten dolayı İstanbul’un simge yapıları adeta görünmez oldu.

İstanbul’da sabaha karşı sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkili olan sisten dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta görünmez oldu. Yine sahil yolunda da etkili olan sis görüş açısını düşürdü. Boğazda etkisini yoğun şekilde gösteren sis Kandilli, Çengelköy ve Kuzguncuk’tan görüntülendi.