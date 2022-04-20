İstanbul-Sofya Ekspresi 25 Nisan'da yeniden seferlere başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, salgın nedeniyle ara verilen İstanbul Sofya Ekspresi seferlerinin 25 Nisan'da yeniden başlayacağını duyurdu.

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  • 20.04.2022 12:28
  • Güncelleme: 20.04.2022 12:51
İstanbul-Sofya Ekspresi 25 Nisan'da yeniden seferlere başlıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, demiryolu ile yolcu taşımacılığında Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı İstanbul Sofya Ekspresi’nin yeniden yolcularla buluşmaya hazırlandığı belirtildi.

20 Şubat 2017 tarihinden itibaren İstanbul (Halkalı)-Sofya arasında her gün karşılıklı olarak sefere konulan İstanbul Sofya Ekspresi’nin pandemi tedbirleri çerçevesinde 11 Mart 2020 tarihinde seferlerinin geçici süreli durdurulduğu anımsatılan açıklamada, “TCDD Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Sofya Ekspresi’nin 25 Nisan’dan itibaren İstanbul’dan (Halkalı), 26 Nisan’dan itibaren de Sofya’dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındı. İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul’dan 21.40’ta kalkacak, Sofya’ya 09.35’te varacak. Sofya’dan 18.30’da hareket edecek, İstanbul’a 05.34’te ulaşacak. İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)-Sofya güzergahını izleyen İstanbul Sofya Ekspresi İstanbul’dan Sofya’ya 11 saat 55 dakikada, Sofya’dan İstanbul’a ise 11 saat 4 dakikada varacak. Tren biletleri ise İstanbul’da Sirkeci ve Halkalı ile Ankara, Eskişehir’deki gişelerden satın alınabilecek” denildi.

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İstanbul-Sofya ekspresi ile yaklaşık 65 bin yolcu seyahat etti

Yataklı ve kuşetli vagonlardan oluşan İstanbul Sofya Ekspresi’nin salgın öncesi dönemde oldukça talep gördüğüne vurgu yapılan açıklamada, 2017-2020 yılları arasında yaklaşık 65 bin yolcunun seyahat ettiği kaydedildi.

İHA

SHA Editör
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