İstanbul susuz kalacak iddialarını kabul etmeyen İSKİ'den açıklama

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyelerine geriledi. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından yapılan açıklamada, kentte aşırı kurak bir dönem yaşandığı ve su arzının devamlılığı için suyun dikkatli kullanılması gerektiği uyarısında bulunuldu. Barajlardaki son durum göz önünde bulundurulduğunda, “İstanbul’un 61 günlük suyu kaldı. İstanbul susuz kalacak” şeklinde iddialar kabul etmeyen İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, İstanbulluların önümüzdeki dönemde de herhangi bir su sıkıntısı çekmeyeceğini ifade etti.

“İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek”

İstanbul’un su sıkıntısı yaşayacağı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Solmaz, “60 günlük su kaldı söylemine eskiden beri katılmıyoruz. İstanbul’un en kötü senaryo ile karşılaşabileceği en büyük problem; diyelim ki 2 milyon 800 bin metreküp ihtiyaç var, elinizde de o gün dağıtabileceğiniz 2 milyon 600 bin metreküp bir su olur. Yani dolayısıyla yüzde 10’luk bir kısıtlılık söz konusu olur. Ama şu an için böyle bir kısıtlılık da söz konusu değil. Mesela bugün özelinde, 3 milyon üzerinde, şu anda buharlaşma ile birlikte 3 buçuk milyon, suyu şu anda şebekemiz üzerinden kullandırıyoruz ve dağıtıyoruz. Dolayısıyla 60 günlük suyumuz var şeklinde bir söyleme katılmıyorum. Regülatörler üzerinden gelen-giden suyumuz var. Dolayısıyla toplamda yağış sezonuna kadar İstanbul’da bir su sıkıntısı yaşanmadan ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu iki aylık süre vatandaşımız için zor geçmeyecek, bizim için zor geçecek. Biz mevcut suyu tüm şehre yetiştirmeye çalışacağız, yetiştiriyor olacağız. Dolayısıyla 60 günlük su kaldı, dükkanı kapatıyoruz, şehri tatil ediyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Kıyamet kopmadığı sürece eskiden olduğu gibi de İSKİ su vermeye devam edecek. Su verirken de kaliteden ödün vermeyecek. Bizim musluğumuzdan akan su her zaman dünya standartlarında bir su ve bunu sağlamaya da devam edeceğiz. İstanbullular önümüzdeki dönemde de herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecekler. Fakat bunu söylerken, mühendislikte sıfır diye bir kavram yoktur. Niye, çünkü büyük bir arıza ile ya da hiç öngörülmeyen başka bir problemle karşılaşırsınız. Bizim söylediğimiz, normal şatlar altında herhangi bir su kısıtlılığıyla ilgili öngörümüz yok. Dolayısıyla vatandaşımız suyu, hem su açısından, hem enerji açısından, hem karbon ayak izi açısından tasarruflu olarak kullanmaya devam etsin” dedi.

“Barajların doluluk oranı yüzde 30’un üzerinde”

Solmaz, İstanbul’daki barajların doluluk oranı ile ilgili olarak ise, “Şu an barajlardaki güncel doluluk oranı yüzde 30’un üzerinde. Yaklaşık her gün 0,2 ile 0,3 arasından bir azalmamız söz konusu. Eylül ayından itibaren, eylül, ekim aylarında Melen’in debisi daha da düşecek. Hatta doluluklarımızın düşme hızı da yükselecek. Bizim öngörümüz toplamda yüzde 15 ila 20 arasında bir doluluk oranıyla yağışlı mevsime gireceğimizi düşünüyoruz. Yani minimum yüzde 15’in altına düşmeyiz diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.