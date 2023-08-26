İstanbul suyunun sigortası Melen'de son durum

İstanbul suyunun sigortası olarak nitelendirilen ve Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Melen Barajı, yüzde 64 doluluk oranına sahip Ömerli Barajı’nın su ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Barajın son halinin havadan görüntülendiği bölgede muhtarlık yapan Halim Yavuz, “Basında ortaya çıkan çatlaklar meselesi aslında biraz abartılıyor. Burası tamamen bitince daha fazla su olacak, 2008’den beri İstanbul Melen’den su alıyor” dedi.

İstanbul’un suyunun sigortası olan ve Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Melen Barajı, doluluk oranı yüzde 64 olan Ömerli Barajı’nı beslemeye devam ediyor. Sürekli artış gösteren su ihtiyacını karşılayabilmek için hayati önem taşımakta olan Melen Projesi’nin tüm etapları tamamlandığında İstanbul’a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su sağlaması hedefleniyor. İstanbul’un içme suyu sorununu uzun vadede garanti altına alması planlanan projenin 1’inci bölümünün tamamlanması ile birlikte 189 kilometre uzaklıkta Melen Nehri’nin suyu yaklaşık 15 yıldır İstanbul’a ulaşıyor. Melen Barajı’nın yeni bir proje firmasına ihale edildiğini aktaran Aydoğan Mahalle Muhtarı Halim Yavuz, bölgede çalışmaların tekrar başlayacağını ifade etti. İstanbul’un suyunun sigortası olan Melen havadan da görüntülendi.

“2008 yılından beri İstanbul’a gidiyor”

Barajın son durumu hakkında konuşan Aydoğan Mahalle Muhtarı Halim Yavuz, “Baraj, 2008 yılından beri İstanbul’a su basıyor. Büyük duvar olarak görünen yer büyük baraj yani kendi elektriğini üretecek olan yer. Bu baraj tam bitmedi. Basında ortaya çıkan çatlaklar meselesi de aslında biraz abartılıyor. Burası tamamen bitince daha fazla su olacak ama 2008’den beri İstanbul’a su basılıyor, İstanbul Melen’den su alıyor. Büyük baraj su toplamaya başlamadı ama İstanbul’a su gidip, gitmemesi ile alakası yok” dedi.

“Yeni proje yapılıyor, 2024’e sonuna kadar süresi var”

Melen’in yeni bir proje firmasına ihale edildiğini söyleyen Yavuz, “Yüzde 70’lere yakın doluluk oranı olan Ömerli Barajı’nı buradan giden su destekliyor. Yani Ömerli Barajı’na giden su, buradan gidiyor. Benim bildiğim İstanbul’da yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketiyor, bu suyun da 1 milyon metreküpünü buradan, Melen tesislerinden çekiyor. Şuanda Devlet Su İşleri’nin verdiği bilgilere göre, bir proje firmasına ihale etmişler. Yeni bir proje yapılıyor ve bunun da 2024 sonuna kadar süresi var. O proje yapıldıktan sonra burada çalışmalar tekrar başlayacak ve burası inşallah tamamlanacak” diye konuştu.

“Söylentiler biraz abartılıyor”

Barajda oluşan çatlaklar hakkındaki söylentilerin abartıldığını aktaran Yavuz, “Burası hakkında çıkan söylentiler biraz abartılıyor. Zaten buradan İstanbul’a su basılıyor. Şuanda günde 1 milyon metreküp su alınıyorsa, baraj tamamen bitince bu oran 2 milyon metreküpe çıkabilir. Tabii ki bu barajın uzaması, yollar konusunda bizleri mağdur ediyor. Yollarımızın yapılması lazım, barajın da bitmesi bizim için yöre halkı içinde iyi bir şey. İnşallah biter. Bir diğer sıkıntımız ise barajın kahrını çekiyoruz, ama buraya personel alımında bizlerden hiç adam alınmadı. Bu biraz bizi mağdur ediyor ve göz ardı ediliyor” şeklinde konuştu.