İstanbul - Tekirdağ yolunda yangın: Dumanla kaplanan yol sürücüler zor anlar yaşattı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangında buğday, kanola, otluk ve anız alan yandı. İstanbul – Tekirdağ yoluna da sıçrayan yangın sürücülere zor anlar yaşattı.

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  • 02.07.2022 15:30
  • Güncelleme: 02.07.2022 16:20
İstanbul - Tekirdağ yolunda yangın: Dumanla kaplanan yol sürücüler zor anlar yaşattı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan yangında buğday, kanola, otluk ve anız alan yandı. İstanbul – Tekirdağ yoluna da sıçrayan yangın sürücülere zor anlar yaşattı.

Yangın, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi mevkiindeki bir buğday tarlasında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek yayıldı. Otluk alana da yayılan yangın nedeniyle İstanbul - Tekirdağ yolu adeta dumanla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

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İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu otluk ve anız alandaki yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Yangında 15 dönüm buğday, 15 dönüm kanola ve 20 dönüm anız ve otluk alan kül oldu.

İHA

Editör
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