İstanbul temalı resimlerini sanatseverlerle buluşturdu

İstanbul temalı resimlerini sergileyen Ressam Ümmet Karaca, “İstanbul’u yansıtacak doğada yapılmış güzel resimler var. Genel olarak İstanbul konulu hepsi ve Büyükada da var. Bu sergide resimleri hepsini zorlanarak yapmışım” şeklinde konuştu.

Küçük yaşta merak üzerine başlayan ve yağlı boya resimleri yapan Ressam Ümmet Karaca, bugüne kadar toplam 6 bin resim yaptı. İstanbul temalı resimlerini Etiler’de sergi salonunda sanat sevenlerin ilgisine sundu. Ressam Karaca sergideki resimleri tek tek yorumladı. Ayrıca sergi 30 Kasıma kadar ziyarete açık kalacak.

“6 yaşından beri bu işi yapıyorum”

Ressam sanatçısı Ümmet Karaca, “6 yaşından beri bu işi yapıyorum. Resim yapmayı amcaoğlumdan ve babamdan gördüm. Onlar ressam değillerdi ama kabiliyetleri vardı. 6 bine yakın resim yaptım. 32 sene Türkiye yaşadım. 5 bine yakın resim üretebildim. İstanbul’u yansıtacak doğada yapılmış güzel resimler var. Genel olarak İstanbul konulu hepsi ve Büyükada da var. Bu sergide resimleri hepsini zorlanarak yapmışım. Kolay yapılacak bir şey yok. Bu resimleri yapılmadan önce dışarıda etütleri yapılmış. Araştırma yapılmış. Bu resimler kalıcı resimler 100 senede geçse kalıcıdır. Kullandığımız malzemeler kalitelidir” dedi.