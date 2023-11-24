İstanbul Tıp Fakültesi'nde robotik diz protezi ameliyatı, Prof. Dr. Tükek: 'Kamuda ilk, eğitim merkezi olmayı hedefliyoruz'

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde robotik diz protezi ameliyatları başladı, sürece ilişkin konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Bazı merkezler yapıyor ama bu işlemi Türkiye’de kamuda ilk defa yapıyor olmamız bizim için de güzel bir gelişme artık diz protezlerinde robot kullanım işlemlerine başlandı. Robotların bize kazandırdığı en büyük şey; hasta, hekim konforu, yapılan işlemlerin daha kaliteli olmasını sağlıyor. Biz Orta Doğu, Avrupa ve bu coğrafya içerisinde bir eğitim merkezi olmayı planlıyoruz” dedi.

Robotik cerrahinin kullanımı sağlık sistemlerinde yaygınlığını giderek artırırken İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde de yeni bir dönemin startı verildi. Fakülteye kazandırılan cihaz ile hem hasta hem hekime birçok avantaj sağlayan diz protezinde robotik cerrahi uygulamalar ilk olduğu belirtilen vaka ile başladı. Başarıyla gerçekleştirilen vakada Hintli bir robotik cerrahi uzmanı ile bir teknisyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayati Durmaz, Prof. Dr. Mehmet Aşık gibi birçok fakülte hocası ve asistana eşlik etti. 10 vakalık bir eğitim planı hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Durmaz, robotik cerrahinin geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla hasta açısından da çok daha konforlu olduğuna dikkat çekti. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise kamuda ilk olduğunu söylediği operasyon sonrası hastalara yönelik başarılı tedavilerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra uluslararası bir eğitim üssü olmayı hedeflediklerini aktardı.

“Orta Doğu, Avrupa ve bu coğrafyada bir eğitim üssü olmayı planlıyoruz”

Robotik diz protezi ameliyatlarının başlamasının yanında birçok çalışmayı da hayat geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Ülkemizde de bunun birkaç örneği var, şu anda kullanılan bazı merkezlerde var ama kamuda ilk olarak İstanbul Tıp Fakültesi’nde bu haftadan itibaren özellikle diz protezlerinde robot kullanım işlemlerine başlandı. Çok tecrübeli bir diz protezcisi çok güzel ameliyatını düzenleyebilir, çizimini kendisi yapabilir, protezi yerleştirebilir ama mesleğine yeni başlamış ya da insan olarak bir takım ölçüm çizimlerini milimetrik olarak yapamayacağımızı düşündüğümüzde robotlar gerçekten milimetrik ölçüm yapan ve nereye, nasıl konulması gerektiği konusunda hekime kılavuzluk yapan bunun sonucu olarak da hastadaki komplikasyonların daha az olmasını, iyileşme süresini de daha kısaltan bir etki oluşturuyor. Robotların bize kazandırdığı en büyük şey; hasta, hekim konforu, yapılan işlemlerin daha kaliteli olmasını sağlıyor. Sonuç olarak hasta da daha çabuk iyileşirken olabilecek komplikasyonlar da çok daha az oluyor. Biz Orta Doğu, Avrupa ve bu coğrafya içerisinde bir eğitim merkezi, üssü olmayı planlıyoruz. Burada eğitim almaları sağlanacak, bizim buradaki eğitim görmüş hocalarımızın da ileriki dönemde başka ülkelere giderek oralarda eğitim vermeleri amaçlanıyor, bir üs kurma hedefi içerisindeyiz. Zaten İstanbul Tıp Fakültesi’nin bir marka değeri var, böyle son teknoloji ürünleriyle hekimlerimizin kalite değeri desteklendiği zaman zaten inanılmaz bir teveccüh olacağını düşünüyorum. Böyle bir cihazla taçlandırılmış olması, onların tekrar bu işlemi Türkiye’de kamuda ilk defa yapıyor olmaları hakikaten sevindirici bizim için de güzel bir gelişme” dedi.

“Türkiye’de kamuda ilk, fakültemle gurur duyuyorum”

Robotik cerrahi uygulamalarının hem hekime hem hastaya önemli faydaları olduğunu aktaran İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hayati Durmaz, “Bugün tarihe şöyle bir not düşüyoruz; Türkiye’de ilk defa bir kamu hastanesinde diz eklemi cerrahisinde robotik bir uygulama yapıyoruz. Robot kullanarak diz protezi yapıyoruz. Robot kullanarak diz protezleri şimdiye kadar yapılan diz protezlerine göre daha iyi uygulamalardır, daha iyi, dayanıklı diz protezleri yapabilmek mümkün olmaktadır. Teknolojiden faydalanarak daha kaliteli, insanlara daha iyi hizmet veren cerrahi uygulamalar yapabildiğimizi göstermektedir. Bize yardımcı olmak üzere Hindistan’dan robotik cerrahi uzmanı bir ekip arkadaşımız burada bizde bu işle uğraşan arkadaşlarımız, teknisyenlerimiz bu işi öğreniyorlar, planlamaları, cerrahi uygulamaları birlikte yapıyorlar. Bu öğrenme eğrisi dönemini bu şekilde başarıyla geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Takriben 10 vakalık bir öğrenme eğrisi planladık. Ondan sonra da uygulamalarımız kendi teknisyenlerimiz, cerrahlarımızla devam edecek. Hekim açısından faydası da teknoloji sürekli gelişiyor bu gelişen teknolojiyi ameliyatlarda kullanmak hekimlik sanatını da bir adım ileri götürüyor. Diz protezi hastaları genellikle 50 yaş üstü vakalar, bugün yapacağımız vakalar da genellikle 50-60 yaşın üstünde hastalar. Kendi alanında dünya standartında cerrahlarımız var, bu standartta yetişmek isteyen genç arkadaşlarımız var, dünyayı takip ediyoruz, çok iyi çalışıyorlar. Fakültemle gurur duyuyorum, ekibimle gerçekten gurur duyuyorum, kıymetli arkadaşlarım buradalar. İstanbul Tıp Fakülteli olmanın gururunu yaşayan insanlarız bunun burada olması bu gururu bir kez daha yaşamamıza vesile oluyor” ifadelerini kullandı.

“Eskiden Avrupa’ya insanlar ameliyat olmaya giderlerdi, şimdi İngiltere, ABD’den bizim hastalarımız var"

Türkiye’nin sağlık alanında çok başarılı çalışmalar yaptığını ve teknolojik gelişmelerin de eşlik etmesiyle önemli kazanımlar sağlandığını söyleyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aşık sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zeka ve robotlar hayatımızın artık kaçınılmaz bir parçası, tıbbın birçok branşında da artık kullanılır hale geldi. Ortopedide de özellikle protez ameliyatlarında diz ve kalça protezi ameliyatlarında işimizi daha kolaylaştıran, uygun kesilerle ameliyat yapmayı sağlayan bir teknoloji. Ülkemizde değişik merkezlerde yapılıyor ama devlet hastaneleri ve üniversitelerde ilk olarak robotu biz üniversitemize kazandırdık, emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bugün de ilk vakamızı yaptık, izleyen arkadaşlarımız, asistanlarımız, uzmanlarımız vardı, başarılı, çok da güzel oldu. Vakalarımız hazır zaten ben ümit ediyorum ki daha da çok olacak, talep görecek, insanlar da çok talep ediyor. Kişinin dizine tam uygun bir protezi yerleştirmek açısından ameliyattan önceki planlama burada çok önemli, ameliyat kadar önemli. Tomografi çekiliyor, dizin haritası çıkarılıyor, ameliyatta robot neyi ne kadar alacak, onları bir haritalama üzerinde planlıyoruz. Ameliyat esnasında da hastayı uyuttuktan sonra robota dizi tanıtıyoruz ve diz sabit duruyor. Ameliyat esnasında da bizim önceden planladığımız miktarlar kadar kesiler yapılıyor. Yumuşak doku dengesini de kontrol ettikten sonra protezleri koyuyoruz, işlem bitiyor. Ameliyatın süresini aşağı yukarı 3’te 1 oranında kısaltıyor. Avrupa’nın her yerinden insanlar geliyorlar, eskiden ABD, Avrupa’ya insanlar ameliyata olmaya çok giderlerdi. Şimdi görüyorum İngiltere, Fransa, ABD’den bizim hastalarımız var, geliyorlar. Bu tip teknolojiler ilerledikçe daha da iyi olacağına inanıyorum”