İstanbul Tıp Fakültesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Anabilim Dalı ile Patoloji Anabilim Dalı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastane başhekimi Prof.Dr. Ümmühan İşoğlu, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Memişoğlu ve beraberindekiler yeni açılan hizmet binasını gezdi.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İstanbul Tıp Fakültesi bizim için çok büyük değer. Ülke için dünyanın insanlığı için çok büyük bir değer. Bunu hep beraber gördük esasında. Korona da depremde gördük. Türkiye sağlık hizmetinde dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunabilir, sunan ülke oldu. Bu sizin yetiştirdiğiniz bu fakültelerin yetiştirdiği insanlarla oldu. Hekimlerle oldu. Biz ülke olarak hizmeti çok iyi yapıyoruz. Bilgiyle üretiyoruz. Ama artık Türkiye sadece hizmette ön planda değil, esasında sağlık bilgisini üreten sağlık teknolojisini üreten ve dünyanın bu konuda lideri olabilecek kapasiteye ulaştığına inanıyoruz. Çok emek var biliyorum burada. Biz, İl Sağlık Müdürü ve bakanlığımız olarak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

“Burası deprem konusu hiçbir zaman unutulmadan yapıldı”

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “Burası tabii çağdaş ihtiyaçlara göre deprem konusu hiçbir zaman unutulmadan yapıldı. Aslında İstanbul’daki deprem gerçeğini çok iyi biliyoruz. Buna rağmen işte bazı nedenlerle, bazı yapılarımız arzu ettiğimizin ötesindeydi. Şimdi o yapılarımızı hakikaten bilimin üstünlüğü ilkesinde ve çağın ihtiyaçlarını, hastalarımızın ihtiyaçlarını ön plana çıkararak yeniden ele alma fırsatı olur. Bu bina bir tarafta su bir tarafta su altı hekimliği ana bilim dalı, diğer tarafta patoloji ana bilim dalı. Her iki ana bilim dalı da bizim tıp fakültelerimizin olmazsa olmazları. Hastalarımız için de emsali başka yerde bulunamayacak bir şey. Bizim buradaki anlamda referans kurumu olan patoloji her şeyinde temelini oluşturuyor. Her attığımız adımı onlarla birlikte yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bize yaklaşık 115 milyona mal oldu”

Binanın yapım maliyetinden söz eden Zülfikar, “Bu bina ben müdürlüğe başladığımda tam işte eylül, ekim aylarında yıkılmaya başladı. Tam iki yıl sonra da hazır hale geldi. Şimdi inşallah kurdelesini kesip içeriye gireceğiz. 750 metrekarelik bir zemini var. 3 bin 150 metre kare de kapalı alanı var. Bize yaklaşık 115 milyona mal oldu. Bu aslında çok büyük bir rakam değil. Böldüğümüz metrekaresi yaklaşık 4-5 bin liraya falan gelir. 4-5 bin dolara dairelerin satıldığı bir yerde bu maliyet hakikaten çok tolere edilebilir, anlaşılabilir bir şeydir. Yenilemek için de bunu çok hızlı yapmamız gerekir” dedi.

“Bu binanın patoloji ve su altı hekimliğine verilmesi tesadüfî değildir”

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Son zamanlarda da artık bir güvenli bina ihtiyaçları hasıl oldu. En son Maraş’ta ve Adapazarı’nda yaşananları çok iyi biliyoruz. Hepsinde yaşananları bildiğimiz için çok hızlı bir şekilde o dönem rektörlüğümüzle beraber güzel bir planlama yapıldı. Her biri satranç hamlesi gibiydi. Bu binanın patoloji ve su altı hekimliğine verilmesi tesadüfî değildir. Tamamen bilinçli ve satranç hamlesiyle yapılan bir şeydir. Patoloji olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Patolojinin bu anlamda da iyi bir binaya kavuşturulması gerekiyordu. Tabii su altı hekimliğine ayrı parantez açmak isterim. Önemli bir birim. Çünkü ülkemizde çok fazla yok. Hocalarımızın katıldığı bazı araştırmalar, başka bu tıp araştırmaları olsun, okyanuslarda yapmış olduğu çalışmalar, hakikaten parmakla gösterilecek düzeyde. Türkiye’mize en azından hizmet eden, bizi ön planda tutan ve temsil eden özellikleri olan bir alan” diye konuştu.