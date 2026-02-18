İstanbul trafiğine kaza etkisi

İstanbul trafiğinde yaşanan en ufak bir kaza, binlerce insanın saatlerine mal oluyor. Florya E-5’te bu sabah yaşanan motosiklet kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

E5 Karayolu Florya Mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza, trafiği altüst etti. Topkapı istikametinde yaşanan kazada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan motosiklet de yol kenarına alındı.

Yaşanan kaza ucuz atlatılsa da trafiğe etkisi yoğun oldu. İş saati nedeniyle yoğun olan E-5 trafiği, kazanın da etkisiyle adeta durma noktasına geldi. İşyerlerine yetişmek için yola düşen İstanbullular, kaza nedeniyle saatlerce gecikme yaşadı. İstanbul’da ana arterlerde yaşan en ufak bir kazanın bile trafiğe bu denli etki etmesi, trafik sorununun boyutunu yeniden gözler önüne serdi.