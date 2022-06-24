İstanbul, Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı için hazır

Türk bisikletine yeni bir soluk getiren Turkcell GranFondo Serisi'nde ikinci sezon 26 Haziran Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek yarışla başlıyor. Yerli ve yabancı 2 bine yakın bisikletçi, Beykoz'da doğal güzelliklerle dolu bir Boğaziçi manzarası eşliğinde barış için pedallayacak.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 24.06.2022 12:46
  • Güncelleme: 24.06.2022 15:04
İstanbul, Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı için hazır
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği ve büyük bir ilgi gören Turkcell GranFondo yol bisiklet yarışı serisini bu yıl da devam ettiriyor. Türk bisikletine yeni bir heyecan katan yarış, 26 Haziran Pazar günü Beykoz’da yapılacak. Beykoz Belediyesi’nin önünden verilecek startta yer alan bisikletçiler barış için pedallayacak. Yarış kapsamında düzenlenen sosyal sorumluluk kampanyasından elde edilecek gelirle savaşlarda mağdur olan çocuklar için Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla fon oluşturulacak.

Kısa parkur 40 km, uzun parkur 82 km

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Geçen yıl İstanbul’da düzenlenen ilk Granfondo yol bisiklet yarışı unvanına sahip Turkcell GranFondo İstanbul, bu yıl da 40 km’lik kısa ve 82 km’lik uzun parkurdan oluşacak. Mücadeleye İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında başlayacak olan yerli ve yabancı 2 bine yakın bisikletsever; Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı ve Polonezköy gibi İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri arasında bir rota takip ederek bitiş noktasına ulaşacaklar.

Yoros Tepesi’nde bisikletçileri bir de sürpriz karşılayacak. fizy’nin kurduğu ‘enerji alanı’nda çalınacak müzikler zorlu tırmanışta katılımcılara moral ve enerji verecek.

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TÜRAM Lisesi'nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’dan Yıl Sonu Mesajı

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

2
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

3
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

4
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

5
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

6
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'un ilk canlı hayvan pazarı Silivri'de açıldı

İstanbul’un ilk canlı hayvan pazarı Silivri’de açıldı

İstanbul'un ilk canlı hayvan pazarı Silivri'de açıldı

İstanbul’un ilk canlı hayvan pazarı Silivri’de açıldı

DAHA FAZLA
Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi