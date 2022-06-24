İstanbul, Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı için hazır

Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği ve büyük bir ilgi gören Turkcell GranFondo yol bisiklet yarışı serisini bu yıl da devam ettiriyor. Türk bisikletine yeni bir heyecan katan yarış, 26 Haziran Pazar günü Beykoz’da yapılacak. Beykoz Belediyesi’nin önünden verilecek startta yer alan bisikletçiler barış için pedallayacak. Yarış kapsamında düzenlenen sosyal sorumluluk kampanyasından elde edilecek gelirle savaşlarda mağdur olan çocuklar için Türkiye Kızılay Derneği aracılığıyla fon oluşturulacak.

Kısa parkur 40 km, uzun parkur 82 km

Geçen yıl İstanbul’da düzenlenen ilk Granfondo yol bisiklet yarışı unvanına sahip Turkcell GranFondo İstanbul, bu yıl da 40 km’lik kısa ve 82 km’lik uzun parkurdan oluşacak. Mücadeleye İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında başlayacak olan yerli ve yabancı 2 bine yakın bisikletsever; Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı ve Polonezköy gibi İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri arasında bir rota takip ederek bitiş noktasına ulaşacaklar.

Yoros Tepesi’nde bisikletçileri bir de sürpriz karşılayacak. fizy’nin kurduğu ‘enerji alanı’nda çalınacak müzikler zorlu tırmanışta katılımcılara moral ve enerji verecek.