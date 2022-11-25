İstanbul'u destekleyen 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 34'lere düştü

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de bulunan barajların doluluk oranında düşüşler yaşanıyor. Trakya’dan İstanbul’a su taşıyan barajlarda da büyük tehlike kapıda.

Trakya’da bulunan barajlardaki doluluk oranlarda son aylarda düşüş yaşanıyor. Barajlarda son aylarda milyonlarca metreküp su azaldı. Trakya’dan İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda da büyük düşüşler yaşanıyor. Pabuçdere ve Kazandere barajlarının doluluk oranların da belirgin şekilde korkutucu düşüşler yaşanıyor.

İstanbul’a su taşıyan barajlarda da büyük düşüş var

Trakya’dan İstanbul’a su taşıyan barajlarda da büyük düşüşüler yaşanıyor. Kırklareli’nin Vize ilçesinden İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Papuçdere ve Kazandere Barajlarında da büyük oranda düşüş yaşandı. Şubat-mayıs aylarında yüzde 100 seviyelerine ulaşan Kazandere Barajı bugün itibarıyla yüzde 8,54’e düştü. Pabuçdere barajı ise şubat ayında 99,77 olarak ölçülürken bu gün itibariyle 3,11’e düştü.

İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise “Ömerli yüzde 36,26, Pabuçdere yüzde 3,11, Sazlıdere yüzde 41,21, Büyükçekmece yüzde 42,37, Alibey yüzde 18,94, Terkos yüzde 40,21, Kazandere yüzde 8,54, Elmalı yüzde 39,31, Darlık yüzde 35,37, Istrancalar yüzde 28,47” olarak ölçüldü. Trakya’daki barajların doluluk oranları git gide azaldı

Edirne’de bulunan 6 barajda Mart ayında 286 milyon 977 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, Kasım ayı itibarı ile 190 milyon 949 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli’ndeki 4 barajda ise Mart ayında 277 milyon 30 bin metreküp olan su miktarı Kasım ayında 170 milyon 495 bine geriledi. Tekirdağ’da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 209 milyon 266 bin metreküp olan su miktarı, 162 milyon 889 metreküpe düştü.

Yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da Kasım ayı itibariyle 14 barajın ortalama doluluk oranları, 47’ye düştü.