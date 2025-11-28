İstanbul'u Yağışlı Hava Kuşatıyor: Hafta Sonu İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji, İstanbul'un yarından itibaren Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin etkisine gireceğini duyurdu. Hafta sonu özellikle Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak önümüzdeki üç güne ilişkin önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı. Değerlendirmelere göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlesi 28 Kasım 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak İstanbul genelinde etkili olacak.
Hafta Sonu Yağışlar Kuvvetleniyor
Meteorolojik rapor, 29 Kasım Cumartesi günü kent genelinde görülecek yağışların özellikle Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli seviyede olacağını öngörüyor. Bu süreçte bölgesel olarak kısa süreli sağanaklar ve zaman zaman gök gürültülü yağışların etkisini artırması bekleniyor.
Yağışlı sistemin 1 Aralık Pazartesi akşam saatlerine doğru İstanbul’u terk etmesi tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar Düşüyor
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı havanın etkisiyle Cumartesi gününden itibaren 3 ila 5°C azalacak. Kent genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor.
Rüzgârın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Sel ve Su Baskınlarına Karşı Uyarı
İstanbul Valiliği, vatandaşlara şu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu:
Sel ve su baskını
Yıldırım düşmesi
Yağış anında kuvvetli rüzgâr
Ulaşımda aksamalar
Yetkililer, özellikle ani sağanaklar sırasında trafiğe çıkacak sürücülere ekstra dikkatli olmaları ve mümkün oldukça kapalı alanları tercih etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
İstanbul genelinde hava koşullarına bağlı gelişmelerin takip edilmesi ve resmi meteorolojik duyuruların dikkate alınması istendi.