İstanbul'u zor bir gece bekliyor: Akın akın dönüyorlar
Ramazan Bayramı'nın son gününde Trakya'dan dönüş yoluna geçen tatilciler Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı’nın son gününde Trakya’dan dönüş yoluna geçen tatilciler Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilini Trakya Bölgesindeki illerde geçirmek isteyen İstanbullu tatilcilerin bayramın son gününde dönüş yoluna geçmeye başlamasıyla Trakya’dan İstanbul yönüne trafik yoğunlukları oluşmaya başladı. Ramazan Bayramı’nın son gününde oluşan yoğunluklar sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuz durumlara karşı sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
İstanbul yönüne trafik akışının ilerleyen saatlerde daha da artacağı bekleniyor.