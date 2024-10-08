İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Alparslan Doğan'dan Silivri Ülkü Ocağı'na Ziyaret
İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Alparslan Doğan, Silivri Ülkü Ocağı'nı ziyaret ederek ülküdaşlarıyla bir araya geldi. Ziyarette MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.
İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanı Alparslan Doğan, Silivri Ülkü Ocağı’nı ziyaret ederek ülküdaşlarıyla buluştu. Ziyarete, MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, MHP ilçe yöneticileri ve Silivri Belediye Meclis Üyeleri Sultan Aşkın ile Murat Güler de katıldı.
Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Ferhat Yılmaz, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, “İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanımız Sn. Alparslan Doğan Ocağımızı ziyaret ederek ülküdaşlarımızla bir araya geldi. İl başkanımızın ziyaretine eşlik eden MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz’a teşekkür ediyoruz,” dedi.
Ziyaret kapsamında, ocak faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, gelecekteki çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.