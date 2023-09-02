İstanbul Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde 8. kez düzenlenen ve 28 farklı ülkeden bin 300’e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası’nda başarı elde edenlere ödülleri takdim edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası ve TUGEV iş birliğiyle 26 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında 28 ülkeden bin 350’ye yakın sporcunun katılımıyla 8. kez gerçekleşen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvada başarı elde edenler Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Törene ev sahibi Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Dursun ve ödül alacak yarışmacılar ile aileleri katıldı. Yapılan turnuvada A kategoride birinci olan yarışmacı 60 bin lira alırken, turnuvada toplamda 334 bin liralık ödül dağıtıldı.

Satrancın yaşı olmayan bir spor olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Tabii Fatih’imiz bir hafta boyunca satranca gönül verenlerin buluşma adresi oldu. Bu ikincisi oldu. İnşallah daha güzel mekanlarda devamını sağlarız. Bu salon ve bir salonumuz daha var. Heyecan verici mücadelelere şahitlik etti. Bana göre bilhassa gençlerimiz için oldukça yararlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığınız için ben de bu açıdan çok mutluyum. Dilerim gelecek yıllarda daha geniş katılımla, daha iyi salonlarda bunu yaparız. Satranç tabii yaşı olmayan bir spor 7’den 77’ye her yaş grubunda insanın yapabileceği bir spor. İstanbul’da bu açık renkliliğiyle bu turnuva canlılığıyla bunun en güzel ispatı oldu. Ben ilk gün müsabakalara geldiğimde Burada bir masa vardı. Herhalde yaşı ellide altmışlı yaşlarda bir arkadaşımızda yaşı 10 on beş arasında bir kızımız müsabaka için aynı masadaydı. Dolayısıyla 8 kategori üzerinden gerçekleşen turnuvamıza 27 farklı ülkeden bin 350’ye yakın sporcu katıldı. Üstün efor sarf ederek dereceye giren bütün satranç oyuncularımıza ve bu şampiyonada şampiyonluk elde eden tüm şampiyonlarımızı kutluyorum. İnşallah bu turnuvaya ilk defa katılan böyle büyük bir turnuvaya katılan genç sporcularımız için de iyi bir deneyim olmuştur. Biz Fatih Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimini fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı yetişmelerini olumlu etkileyen sportif etkinlikleri desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Turnuvanın A kategorisindeki büyük ödül olan 60 bin lirayı birinci olarak kazanan Vugar Rasulov, “Tabii ki çok mutluyum. Yani böyle bir turnuvada birinci olduğum için ilk defa katılıyorum İstanbul açığa, böyle turnuvaların aslında yani daha çok olması Türkiye Satrancı açısından çok etkili olur. Yani hem çocuklar açısından hem diğer satranççılar açısından ve yapanlara teşekkür ederim. Böyle bir turnuva yaptıkları için umarım seneye de daha iyi versiyonun yapılmasını daha iyi şekilde yapmalarını umarım. Tabi ki yani normalde ilk maçlar zordu. Sadece özellikle 7.- 8. turlar, yani en kritik turlardı. Ya o maçları kazandıktan sonra artık son tur daha rahat bir şekilde son maça girdim ve şampiyon oldum. 11 yaşından beri zaten satranç oynuyorum. Yani şimdi ortalama 15 - 16 sene vardır. Yani çok zor bir spor, ben oynayanlara sadece saha sabırlı ve çalışmalarını yani öneririm. Satrançta gelişmeleri için” şeklinde konuştu.

Görme engelli ikiz kardeşi ile beraber turnuvaya katılarak engelli kategorisinde ikinci olan Selim Altınok, “Çok güzel bir turnuva, bin 300’den fazla insanın satrancı bir arada oynadığı bir turnuva ve geleneksel hale geldi. Bu turnuvaya her yıl katılmaya çalışıyorum. Bu sene de oynayıp 5,5 puan aldım 9 maçta. Bundan dolayı mutluyum. Görme engelliler kategorisinde. İkincilik ödülünü almış oldum. Güzel bir turnuva olduğu için ve satılabildiğim için dediğim gibi çok mutluyum” dedi.

Görme engelli ikiz kardeşi ile beraber turnuvaya katılarak engelli kategorisinde üçüncü olan Kerim Altınok, “Satranç sporu 7’den 70’e yaş itibariyle yapılabilen engelli engel değişik engel gruplarında bütün bireylerin katılabildiği bir spor. Biz de yani görme engelli sporcu olarak katıldık ama hani şöyle diyebilirim, gören arkadaşlarımızla hemen hemen eşit koşullarda yapabildiğimiz belki de tek spor satranç. O yüzden bu organizasyon içinde olmak tabii çok keyifliydi” şeklinde konuştu.