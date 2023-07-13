İstanbul'un Altın Boynuz'u kararıyor

İstanbul’un bitmeyen çilesi Haliç’in kirliliği, havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen Haliç artık kararmaya başladı.

Yeniden yaşanan kirlilikle gündeme gelen "Altın Boynuz" olarak adlandırılan Haliç, kararmaya başladı. Daha önce koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan Haliç kıyılarının büyük bir kısmı bu sefer siyaha büründü. Haliç’te kirli olmasına rağmen su sporları yapılmaya devam edilirken, vatandaşlar da balık tutuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Haliç’te alglerden dolayı renk değişikliği olduğu iddia edilmiş ve 2-3 haftaya düzeleceği açıklaması yapılmıştı.