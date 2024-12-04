İstanbul'un ambulans sürücülerinin zorlu eğitimi, istekleri ise 'Duyarlı olunması'

Hastaları en zor şartlarda bile hızlı ve güvenli şekilde hastanelere ulaştırmaya çalışan İstanbul’un ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri havadan görüntülendi. İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafcı, “İstanbul trafiği ya da dar sokaklarda ambulansların hareket alanları çok kısıtlı olduğu için eğitim, bulundukları alana uygun manevra yeteneklerini geliştiriyor. Vatandaşlardan empati kurmalarını rica ediyoruz, o ambulansta yakınları olabileceğini düşünerek bir fermuar uygulamamız var, destek rica ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaları en zor şartlarda bile en hızlı ve güvenli şekilde hastanelere ulaştırmak amacıyla görevlerini yapan İstanbul’un ambulans sürücülerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi. 4 günlük eğitimde ambulans sürüş tekniklerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler alan sağlık çalışanları, teorik sınavlarını geçmeleri sonrası ambulans kullanım eğitimlerine katılma hakkı elde etti. Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı otoparkında kurulan parkurda sağlık çalışanları tek tek ambulanslara binerek kayma kontrolü, şerit değiştirme, kavşaklarda sürücü davranışları, kazadan kaçış manevraları, takip mesafesi, güvenli sollama, çıkmaz sokakta manevralar gibi konularda deneyimli eğitmenlerden dersler aldı. Ardından kimi belirli aralıklarla yeniden sınava tabi tutulan kimi ise ilk kez eğitimlere katılan sağlık çalışanları, direksiyon başına geçti, parkurlarda manevralarını daha iyi yapabilmek için çalıştı.

Zorlu eğitimleri geçemeyen trafiğe çıkamıyor, istekleri “Duyarlı” olunması

Eğitimlerde başarı sağlayamayan hiçbir sürücü ise sahaya çıkamazken başarıyla tamamlayan kişiler ise Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarıyla ambulanslarla trafiğe çıkabiliyor. Sağlık çalışanlarının alandaki zorlu eğitimi, manevraların ustalıkla yapıldığı anlar ile 112 ekibinin trafikte seyrettiği anlar havadan görüntülendi. Eğitimlerde kimi sürücülerin manevraları ustalıkla kullandığı o anlar dikkat çekerken trafikteki sağlık ekibinin fermuar sisteminin uygulanmasıyla yoluna hızla devam ettiği anlar da gözler önüne serildi. Eğitimlerle sürücülerin olağan dışı yollar, kaygan zemin, sıkışık trafik şartları, dar yollar ve çeşitli zorlu şartlarda ambulans kullanabilme kabiliyetlerinin arttırılması hedefleniyor. Avrupa Yakası İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafcı ve 112 ekibinin ortak isteği ise hastaların yaşam mücadelesine katkı sunmak amacıyla çıktıkları yollarda vatandaşların duyarlı davranmaları oldu.

“Vatandaşlardan empati kurmalarını rica ediyoruz"

Kimi sağlık çalışanlarının sınava ilk kez girdiğini kimi ambulans sürücülerinin ise belirli aralıklarla yeniden sınava tabi tutulduklarını aktaran İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Murat Lafcı, zamanla yarışan ekiplere vatandaşların destek olması gerektiğini söyledi. Sözlerini sürdüren Lafcı, “Ayda en az 2 hafta olmak üzere düzenli periyotlarla bu eğitimi vermekteyiz. Bu eğitimdeki amacımız da şöyle; sahada çalışan arkadaşlarımız motor, nörolojik yeteneklerinde ya da yetilerin bir kayıp olup olmadığını tespit etmek, aynı zamanda 4 günlük eğitimde de araçla ilgili mekanik bilgileri vermek üzerine kurulu bir eğitim. Eğitim hava şartlarına göre değişiyor, arkadaşlar yağışlı, karlı ortamlarda da alıyor. Arkadaşların trafikte yaşadığı sorunları minimuma indirebilmek için bu eğitim veriliyor. Geçene kadar aktif olarak sahaya göndermiyoruz, bugüne kadar en fazla 2 eğitimden sonra tekrar sahaya dönüyorlar. İstanbul trafiği ya da dar sokaklarda ambulansların hareket alanları çok kısıtlı olduğu için arkadaşlar eğitim sayesinde bulundukları alana uygun manevra yeteneklerini geliştiriyor. Vatandaşlardan empati kurmalarını rica ediyoruz, o ambulansın içinde bir gün kendi yakınları; eşi, dostu, çocuğu olabileceğini düşünerek buna göre ambulansa bunun dışında itfaiye, polis ekiplerine de bu konuda destek vermelerini rica ediyoruz. Bunun için de bir fermuar uygulamamız var. Bakanlığımızın da talimatıyla fermuar sistemini bütün vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Çoğu zaman hastaya ulaşmakta zorluk çekiyoruz, olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz"

Eğitimlere katılan sağlık çalışanlarından paramedik Cuma Yalçın, "İleri sürüş eğitimi alıyoruz. İstanbul büyük bir metropol, tabi ki trafik sıkıntımız var. Çoğu zaman hastaya ulaşmakta zorluk çekiyoruz, bunun için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Dar yollar var, oraya girmek ve hatta çıkmakta da zorluk çekiyoruz” dedi.

“Bizi yadırgayanlar da takdir edenler de oluyor"

Eğitimlerin büyük katkı sunduğuna dikkat çekerek trafikte kadın sürücü olmakla ilgili konuşan sağlık çalışanlarından İnci Kurukuma, “Kadınlar olarak özellikle bu eğitimi almamız gerektiğini düşünüyorum. Normal araç kullanmak ile ambulans kullanmak bambaşka şeyler. Araba kullanıyorsunuz ama ambulans kullanmak hem hastayı taşıyorsunuz hem arkadaşlarınızın sorumluluğu hem kendi sorumluluğunuz. Yüksek, büyük araç bambaşka bir duygu, tecrübe kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizi yadırgayanlar da takdir edenler de oluyor. Özellikle yol vermeyenler bazen kadınlarımıza trafikte de yapılan şeyler, özellikle yol kesenler, arkamızdan bizi takip edip yol avantajını kullanmaya çalışanlar bunlar trafiği tehlikeye atıyor. Biz hasta taşıdığımız için hem bizim hem hastanın güvenliğini de tehlikeye atıyorlar. Rica ediyoruz; lütfen bu şekilde davranmazlar, daha anlayışlı olurlarsa çok memnun oluruz” şeklinde konuştu.