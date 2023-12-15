İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sağanak yağış
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağışların İstanbul’da bu gece ve yarın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.