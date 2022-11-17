İstanbul'un barajlarında kuraklık alarmı

İstanbul’da sonbahar yağışları gerçekleşmeyince barajların genel doluluk oranı yüzde 36.33 seviyelerine kadar düştü. Alibey ve Sazlıdere barajlarındaki kuraklığın boyutu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul’da yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su oranı da hızla düşüşe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 36.33 seviyelerine kadar düştü. İstanbul’da Ekim ayında yüzde 40.84 olan su seviyesi ise Kasım ayının ilk günlerinde azalmaya başladığı verilere yansıdı. Alibeyköy Barajında ise kuraklık nedeniyle tarihi Mağlova kemeri tamamen gözüküyor. Sazlıdere Barajı’nda havadan çekilen görüntüler ise kuraklık tehlikesinin yaklaştığını işaret ediyor. Daha önce sular altında olan bölgede tamamen suların çekilmemesinden dolayı toprakta yarıklar oluştuğu görüldü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Ömerli Barajı yüzde 43.17

Alibey yüzde 19.05

Büyükçekmece yüzde 43.08

Darlık yüzde 37.79

Sazlıdere yüzde 42.18

Elmalı yüzde 40.33

Istrancalar yüzde 22.62

Kazandere yüzde 15.3

Pabuçdere yüzde 2.92

Terkos yüzde 41.14