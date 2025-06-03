İstanbul'un En Büyüğü: Büyükkılıçlı'nın Kızları!

U10 İstanbul Şampiyonu Silivri’den Çıktı

Türkiye Basketbol Federasyonu İstanbul Ligi U-10 kategorisinde mücadele eden Büyükkılıçlı Spor Kulübü Kız Basketbol Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Finalde turnuvanın namağlup ekibini mağlup eden Büyükkılıçlı’nın kızları, İstanbul 1’inciliğini elde ederek kupayı Silivri’ye taşıdı.

Tarihi Başarıyla Silivri’nin Adı Altın Harflerle Yazıldı

Son düdüğün ardından hem sahada hem tribünde büyük bir sevinç yaşanırken, bu zafer Silivri kadın basketbol tarihine altın harflerle yazıldı. Şampiyonluk, bugüne kadar ilçede kadın basketbolunda kazanılan en büyük başarı olarak kayıtlara geçti.

Azim, Destek ve Sistemli Çalışma

Büyükkılıçlı Spor Kulübü yöneticileri ve antrenörleri, bu başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Çocukların azmi, ailelerin desteği ve kulübün sistemli çalışmasının bu tarihi zaferde kilit rol oynadığı belirtildi.

Genç Kızlara İlham Oldular

Bu şampiyonluk, Silivri’de spora olan ilgiyi artırırken, özellikle genç kızlar için ilham verici bir örnek oldu. Sporcu kızların sergilediği performans, hem spor camiasından hem de ilçe halkından büyük takdir topladı.

İstanbul’un en büyüğü artık Büyükkılıçlı’nın kızları!

Kupa Silivri’de, gurur hepimizin!