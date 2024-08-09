İstanbul'un en büyük yelken festivali TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları başladı

“Yelkenin Yeni Modası” mottosuyla başlayan ve yüzlerce yelkencinin katıldığı 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Moda Sahili’nde başladı. Organizasyonun açılış yarışlarında katılımcılar kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, ilk etap yarışları İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta başladı. Organizasyonun ilk etabı, Moda Koyu ve Caddebostan Parkuru’nda Eker Olympos Regatta Özel Etabı olan J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak yarışı ile başladı. Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker de, Eker Sailing Team Dümencisi olarak yarışlara katıldı. İlk etap yarışmalarında toplamda 14 tekneyle katılımcılar kıyasıya rekabet etti.

7’den 70’e katılımla yelken festivali

2024 yılında değişen formatıyla bir yelken festivaline dönüşen 12. TAYK Slam- Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda organizasyon çerçevesinde Türkiye’nin farklı yelken okullarından 7-20 yaş aralığında katılımcılarda yer alacak. Organizasyonda; J/70 One Design, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, J/70 Match Race, Hareketli Salma ve Yat Sınıfı yarışları gerçekleşecek. Hafta boyunca; J/70 One Design, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, J/70 Match Race, Hareketli Salma ile devam edecek olan organizasyon Olympos Regatta’nın klasik rotası Yat Sınıfı yarışlarıyla 18 Ağustos Pazar günü sona erecek. Ödül töreni ise Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında gerçekleşecek.

“Güzel bir görsel şölen yaşayacağız”

Eker Sailing Team Dümencisi olarak organizasyona katılan Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, “Bu sene Olympos Regatta’yı geleneksel noktasından İstanbul’a taşıdık. İstanbul’a taşımamızdaki ana sebep; bu organizasyonu daha da büyütmek ve bütün yelken sınıflarını bu organizasyon içerisine katmaktı. J/70 sınıfıyla başlıyoruz. 14 tane tekne katılımımız var. Daha sonra Center Board sınıflarıyla daha genç arkadaşlarımız yarışacak. Son olarak da yat yarışlarıyla bu organizasyonu bitireceğiz. 10 günlük süreçte neredeyse her gün bir yarış olacak. Bütün yelken sevenler buluşacak. Güzel bir görsel şölen yaşayacağız. Özellikle Center Board sınıfında Türkiye’nin her yerinden katılım var. Yine J/70 sınıfında iyi bir filo oluşturduk. Dolayısıyla güzel bir organizasyon ortaya çıkacak. Rekabet üst seviyede olacak diye düşünüyorum” dedi.

“Her yıl daha fazla katılımcı ve izleyiciyle ilerlemeyi hedefliyoruz”

Organizasyonda Dips&Cips Teknesi Dümencisi ve aynı zamanda Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker ise, “ Birçok farklı tekne sınıfının yarışacağı bir hafta olacak. Bu çerçevede çok sayıda katılımcının ve izleyicinin olacağı bir yarış olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Her yıl daha fazla katılımcı ve izleyiciyle ilerlemeyi hedefliyoruz. Bizim Eker olarak misyonumuz; yelken sporuna olan ilginin ve yatırımın artması. Dünya çapında başarılar elde eden sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Bizde Eker olarak buna katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.