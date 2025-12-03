İstanbul'un en kapsamlı kitap fuarı Arnavutköy'de başlıyor

Edebiyat, akademi ve düşünce dünyasından önemli isimler bu yıl Arnavutköy’de okurlarla buluşacak. 75 yazar ve gazeteci, 100’e yakın yayınevi ve 120 etkinlikle düzenlenecek Arnavutköy 1. Kitap Fuarı 6 Aralık Cumartesi günü açılıyor.

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Arnavutköy 1. Kitap Fuarı, 6-14 Aralık 2025 tarihleri arasında kapılarını açarak İstanbul’un en büyük ve en kapsamlı kitap fuarlarından biri olarak kitapseverleri ağırlayacak. 9 güne yayılan etkinlikleri ve geniş katılımcı profiliyle fuar, İstanbul’un kültür hayatına yeni bir soluk getirecek.

Arnavutköy, kültür ve düşünce dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak

Edebiyat, akademi ve düşünce dünyasının güçlü isimleri bu yıl Arnavutköy’de geniş bir programla okurlarla buluşacak. Tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile geniş okuyucu kitlesine sahip Bahadır Yenişehirlioğlu, fuarın dikkat çeken iki ismi olacak. Sahnede güçlü anlatımıyla bilinen İbrahim Sadri özel bir etkinlikle fuar takvimine renk katacak. Çocuklar ve gençlerle kurduğu bağla tanınan Sertaç Abi ise ailelerin ilgi göstereceği bir programla ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Bu isimlerin yanında fuara çok sayıda yazar, akademisyen ve düşünce insanı daha katılacak; Tarık Tufan, A. Ali Ural, Şermin Yaşar, Kemal Sayar, İbrahim Tenekeci, Selahattin Yusuf, Fatih Duman ve Merve Gülcemal gibi birçok değerli isim de fuar süresince okurlarla bir araya gelecek.

Gazetecilerden oluşan güçlü bir kadro da Arnavutköy’de

Fuarın dikkat çeken bölümlerinden birini de medya ve gazetecilik alanındaki oturumlar oluşturacak. Bu kapsamda Türker Akıncı, Fulya Öztürk, Nedim Şener, Zafer Şahin, İsmail Kılıçarslan, Cansu Canan Özgen, Hulki Cevizoğlu ve Yusuf Kaplan gibi Türkiye’nin tanınan gazetecileri Arnavutköy’de okurlarla buluşacak. Program, medya, haber ve güncel gelişmelere yönelik söyleşilerle zenginleşecek.

Onur konuğu: Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç

Bu yılın Onur Konuğu ise ilim ve düşünce dünyasının saygın isimlerinden Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç olacak. Fuar boyunca düzenlenecek özel oturumlarda Kılıç, kültür ve medeniyet üzerine değerlendirmelerini ziyaretçilerle paylaşacak.

"Arnavutköy’de Kültür ve Sanatta Yeni Bir Dönem Başlatıyoruz"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, fuarın yalnızca bir kitap organizasyonu değil, ilçenin kültürel vizyonunu güçlendiren önemli bir adım olacağını belirterek, "Arnavutköy’de kültür ve sanata değer veren yeni bir dönem başlatıyoruz. Bu fuar, İstanbul’un kültür hayatında kendine güçlü bir yer edinecek" dedi.

Dokuz gün boyunca kültür şöleni yaşanacak

Arnavutköy 1. Kitap Fuarı süresince ilçenin farklı noktalarından fuar alanına ücretsiz servisler kaldırılacak. Böylece vatandaşların etkinliklere kolay ve konforlu bir şekilde ulaşması sağlanacak. Arnavutköy 1. Kitap Fuarı’nın dokuz gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Programın detayları ve katılımcı listesi arnavutkoykitapfuari.com üzerinden takip edilebilecek.