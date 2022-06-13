İstanbul'un en lezzetli festivali başlıyor

Türk ve dünya mutfağının farklı lezzetleri, kültür sanatın merkezi Beyoğlu’nda bir araya geliyor. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk defa geniş katılımla gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali” için geri sayım başladı. 15-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul’un gözbebeği Galataport Saat Kulesi alanında gerçekleşecek festivalde, Türkiye’den Azerbaycan’a, Rusya’dan Belarus’a, Brezilya’dan İtalya’ya kadar 15 ülkenin yöresel lezzetleri bir araya gelecek. Beş gün sürecek festival; mutfak workshopları, paneller, atölyeler, ödüllü yemek yarışmaları ve birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı konserlerle konuklarına kültür ve lezzet şölenini doyasıya yaşama fırsatı sunacak.

Ruhunu Beyoğlu’nda Besle

“Ruhunu Beyoğlu’nda Besle!” temasıyla gerçekleştirilecek festival, Beyoğlu’nun multikültürel yapısına uygun bir şekilde düşünülmüş, mutfak etkinliklerinin yanı sıra İstanbul’un tarihi ve kültürünü de konuklarına hissettirecek. Birçok ülkenin konsolosluklarının katılımı ile gerçekleştirilecek festival, yerli ve yabancı binlerce konuğu ağırlayacak.

15 ülkenin yöresel lezzetleri Beyoğlu’nda buluşacak

Festival içerisinde, dünya mutfaklarını tanıma ve Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için oluşturulan standlarda; Azerbaycan, Belarus, Brezilya, Fas, Malezya, Libya, Lübnan, Kuveyt, Endonezya, Hindistan, İtalya, Meksika, Rusya ve Tacikistan başkonsoloslukları yer alacak. Konuklar, bu stantları ziyaret ederek, diledikleri ülkelerin mutfakları hakkında yakından bilgi alabilecekler.

Mutfak workshopları, konserler ve yarışmalarla dolu dolu bir festival

Bu beş günlük festival, konuklarını mutfak workshopları, paneller, atölyeler, ödüllü yemek yarışmaları ve birbirinden değerli sanatçıların sahneleriyle buluşturarak, uluslararası alanda yankı uyandırmayı hedefliyor. Festival, 15 Haziran Çarşamba Pamela ve Ümit Besen, 17 Haziran Cuma Derya Uluğ, 18 Haziran Cumartesi Ekin Uzunlar ve 19 Haziran Pazar günü Dolapdere Big Gang gibi çok sevilen isimlerle de eşsiz müzik deneyimini Galataport’a taşıyacak.