İstanbul'un farklı ilçelerinden motosiklet çalan hırsız kamerada
İstanbul'da farklı ilçelerden motosiklet çalan şüpheli yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul’da farklı ilçelerden motosiklet çalan şüpheli yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde motosikletlerinin çalınması üzerine 2 vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde çevredeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. İnceleme sonucu şüphelinin Şinasi E. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekiplerince çalınan motosikletler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahsın motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.