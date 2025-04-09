İstanbul'un göbeğinde gece kulübü önünde silahlı çatışma kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Şişli Harbiye’de gece kulübünde kavga eden müşterilerin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmasının ardından silahlı çatışma çıktı. Olayda güvenlik görevlisi Armağan Türk hayatını kaybederken, yoldan geçen 1 kişi de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerinin gözaltına aldığı 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Olay, 3 Nisan Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Harbiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine giren müşterilere güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından dışarı çıkarılan müşterilerle bu sefer güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada grup içerisinden bazı kişiler silahlarını çekerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu güvenlik görevlisi Armağan Türk (42) ve o sırada yoldan geçen M.A. isimli vatandaş vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Türk ve M.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Armağan Türk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan M.A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çatışma anı güvenlik kamerasında

Silahlı çatışma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine ateş açtığı ve çevredeki vatandaşların panik halinde kaçtığı anlar yer aldı.

8 şüpheli gözaltına alındı, 6’sı tutuklandı

Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında güvenlik görevlileri M.A., K.A.T. ve M.C.K. gözaltına alınırken, silah kullandığı tespit edilen İ.A. ise Yalova’da yakalanarak İstanbul’a getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.U., çıkarıldığı mahkemece, M.C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden İ.A., M.A., K.A.T., A.T., E.T. ve H.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.