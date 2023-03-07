İstanbul'un göbeğinde trafik kavgası kamerada: Taksinin aynasını kırdı

Şişli’de taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında motosikletli taksinin aynasını kırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, öfkeden kendini kaybeden motosikletli taksiye tekme ve yumruk da attı. Yaşananlar kameralara yansırken, trafik polisi tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli Gayrettepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Eliyle taksinin aynasını kırdı

Bu duruma öfkelenen motosiklet sürücüsü aracından inerek taksi şoförünün bulunduğu aracın aynasını kırdı. Küfürler yağdıran motosikletli araca tekme ve yumruklarla da saldırdı. Şahsı trafik polisi araya girerek sakinleştirmeye çalışarak uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.