İstanbul'un güzelliklerinden 'Soğan yarım Adası' görenleri hayran bırakıyor

Beykoz'da Riva'nın Karadeniz kıyılarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, 'Soğan yarım Adası' yeşil ile mavinin bütünleştiği manzarası ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor. Dalgalarla baş başa kalan adanın havadan görüntüsü görenleri mest etti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 14.04.2022 12:03
  • Güncelleme: 14.04.2022 12:29
İstanbul'un güzelliklerinden 'Soğan yarım Adası' görenleri hayran bırakıyor
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Beykoz’da Riva’nın Karadeniz kıyılarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, ‘Soğan yarım Adası’ yeşil ile mavinin bütünleştiği manzarası ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor. Dalgalarla baş başa kalan adanın havadan görüntüsü görenleri mest etti.

Beykoz’da Riva Elmasburnu açıklarında yer alan ve etrafı turkuvaz sular ile çevrilmiş olan ‘Soğan Adası’ görenleri hayran bırakıyor. Otlak bir bitki örtüsü ile kaplı olan Soğan Adası, yeşil ile mavinin bütünleşmesi ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor. Adada insan yaşamına ait çok az iz bulunuyor. Sessizliği ile ziyaretçilerini mest eden yarım adaya, sahil ile birleşik olan kısmından yürüyerek gidilebiliyor. Yarım Ada genelinde hakim olan sessizlik ise en büyüleyici detaylardan biri. Yeşilin ve mavinin harika uyumunun oluştuğu Soğan yarım Adası, dron ile görüntülendi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

3
5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

4
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

5
Kan donduran cinayette yeni detaylar

Kan donduran cinayette yeni detaylar

6
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

DAHA FAZLA
Gönül sofraları dolup taşıyor

Gönül sofraları dolup taşıyor

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

Silivri Cezaevi'nde işkence iddialarına yalanlama

Silivri Cezaevi’nde işkence iddialarına yalanlama

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı