İstanbul'un ilk ve tek Ekolojik Çocuk Parkı Avcılar'da açıldı

Avcılar Belediyesi, İstanbul’un ilk ve tek Ekolojik Çocuk Parkı’nın açılışını yaptı. Yaklaşık 9 bin metrekare olan bu alanda çocuklar ve aileleri bilim, ekoloji, kültür ve sanat atölyelerinde eğlenceli vakit geçirdi.

Avcılar Belediyesi, Paşaeli Piknik Alanı’nda İstanbul’un ilk ve tek Ekolojik Çocuk Parkı’nın açılışını yaptı. Bu ekolojik parkta çocuklar, etkinlik alanında hem eğlendi, hem de keşif kabiliyetlerini geliştirecek atölyelerde doğa ile iç içe vakit geçirerek keyif dolu anlar yaşadı. Açılışı çocuklarla beraber gerçekleştiren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, sonrasında Ekolojik Çocuk Parkı’nda oyun alanları, kuş gözlem kulesi, tırmanma alanları, yükseltilmiş bahçeler, ekilmeye hazır toprak alanlar, oryantiring panosu ve böcek otelini gezdi.

“Çocuklarımızın geleceği ve eğitimi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz”

Açılışta konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “İklim eylem planımızı yaptık. 14 ayrı alanda geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak çalışmalara hız kazandırdık. Öyle ki biyolojik atıkları ayrı ayrı toplayarak belki de dünyamızın en zor elde edilebilecek kaynaklarından olan toprak ürettik. Çocuklarımızın geleceği ve eğitimi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Tema Vakfı ve Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla çocuklarımız için Türkiye’de bir ilk olan ‘Doğa Eğitim Projesi’ni’ gerçekleştirdik. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizin tamamı, sınıflarından dışarı çıkarak doğayı keşfetti” dedi.