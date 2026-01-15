İstanbul'un kuzeyinde yeni bir şehir yükseliyor

İstanbul’un kuzeyinde, Arnavutköy sınırları içerisinde hayata geçirilen Yenişehir Projesi, hızla yükselen konut blokları ve altyapı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Dron kamerasıyla havadan görüntülenen bölgede, yeni bir şehrin adım adım inşa edildiği net şekilde görülüyor. Uzmanlar, Yenişehir’in hem İstanbul’un konut ihtiyacına çözüm olacağını hem de kentin gelecekteki yaşam merkezlerinden biri haline geleceğini vurguluyor.

İstanbul’un kuzeyinde yükselen Yenişehir; geniş bulvarları, planlı yerleşim alanları, sosyal ve kültürel donatılarıyla klasik şehirleşme anlayışının ötesinde bir model olarak öne çıkıyor. Bölge, İstanbul Havalimanı’na yakınlığı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Nakkaş bağlantılarıyla ulaşım açısından da stratejik bir konumda bulunuyor. Yenişehir alanı ve çevresi dron kamerasıyla havadan görüntülenirken, blokların hızla yükseldiği, altyapı ve yol çalışmalarının eş zamanlı sürdüğü gözlendi. Görüntüler, İstanbul’un kuzeyinde adeta yeni bir kentin doğduğunu ortaya koydu.

"Zemini sağlam, deprem riski yok. Gelecek vadeden bir bölge"

Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren gayrimenkul uzmanı Ebubekir Yıldırım, Yenişehir’in taşıdığı potansiyele dikkat çekerek, "İstanbul’a yeni bir şehir kuruluyor. 40’ıncı ilçe deniliyor buna da. İsmi Yenişehir. Gördüğünüz gibi burada çok gelişmiş bir imar planı var. 50-55 metrelik caddeler, geniş sokaklar, sosyal ve kültürel yaşam alanları İstanbul’da artık bulunamayan düzenli şehir hayatı burada sunuluyor. Kuzey Marmara Otoyolu, Nakkaş bağlantısı, Kanal İstanbul hattı, Hacımaşlı, Baklalı ve Dursunköy konutlarıyla birlikte burası yeni bir yaşam alanı haline geliyor. İstanbul’da trafik ve yaşam kalitesi her geçen gün zorlaşıyor. Burada ise planlı bir şehirleşme var. Ayrıca deprem gerçeğini de unutmamak lazım. Bu bölgenin zemini Trakya hattına uzanan sağlam bir yapıya sahip. Yeni yapılan devlet projeleri de zaten depreme dayanıklı, kaliteli yapılar olarak yükseliyor. Havalimanına yakınlık, yeni alışveriş merkezleri, yat limanı projeleri, Karaburun bağlantı yolları Arnavutköy bu açıdan hem yatırıma hem de ticarete çok uygun, gelecek vadeden bir bölge" ifadelerini kullandı.

"Ortaya çıkacak konut ihtiyacı buradan karşılanacak"

Gayrimenkul uzmanı Mehmet Şakir Genç ise bölgenin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir ivme kazanacağını belirterek, "Bu konutlar çok büyük bir hız kazanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bu bölgeye özel bir önem veriyor. İstanbul’un konut ihtiyacını rahatlatmak için özellikle Arnavutköy ve çevresi planlanıyor. Daha düzenli, daha nizami bir şehir hedefleniyor ve aslında burası İstanbul’un yeni yüzü olacak. Bu bölgede birçok proje hayata geçiriliyor; fuar alanı, AVM, yeni sanayi bölgeleri Bunların hepsi ciddi anlamda konut ihtiyacı doğuruyor. Bu ihtiyaç da Yenişehir ile karşılanacak. Bölgenin zemini kayalık ve sağlam, deprem riski açısından da İstanbul’un eski ve riskli bölgelerine alternatif oluşturuyor. Kentsel dönüşüm süreciyle birlikte eski yapıların boşalmasıyla ortaya çıkacak konut ihtiyacının da burada karşılanması hedefleniyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, Yenişehir’in sadece bir konut alanı değil; aynı zamanda yeni bir yaşam modeli sunduğunu vurguluyor. Geniş yollar, planlı yerleşim, sosyal alanlar ve ulaşım ağlarıyla İstanbul’un kuzeyinde yükselen bu yeni şehir, önümüzdeki yıllarda hem yatırımcıların hem de yeni bir yaşam arayanların gözdesi olmaya aday görünüyor.