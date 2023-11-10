İstanbul'un Kuzeyine yatırım yapanlar kâr edebilir

Konut satışlarında geçen yıla göre düşüş olduğunu söyleyen AtaProje GYO Kurucusu Murat Gültekin, doğru yatırımın henüz keşfedilmemiş tarla ve arazilerde saklı olabileceğini vurgulayarak İstanbul’un kuzey bölgesindeki potansiyele dikkat çekti.

Yatırım yaparken uzun vadeli düşünmenin önemini vurgulayan Gültekin, "Günümüzde özellikle büyük şehirlerdeki nüfus artışıyla konut stoğunun azalması fiyatları artırdı. Sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen yatırımcılar ya da ev sahibi olmak isteyenler, arsa ve arazilere yöneliyor. İstanbul’un kuzey bölgesi de bu bölgelerin başında geliyor" dedi.

Gültekin, “Konut yatırımlarında adı çok duyulmamış, gelecekte proje gerçekleştirilme ihtimali olan bölgeleri değerlendirmek en mantıklı çözümler arasında yer alıyor. Örneğin, İstanbul’un kuzeyine yatırım yapanların yüzde 300 ila 500 arasında kâr etme potansiyeli var. Elbette yatırım yaparken imarlı arsa mı, yoksa tarla mı alınacağına da karar verilmeli. Örneğin tarla vasıflı araziler, uygun fiyatlarla satın alınabiliyor ve yatırımcılara büyük kazanç sağlayabiliyor. Ancak, her yatırımcının bu gibi detayları bilmesi mümkün olmuyor. Doğru bilgiye ulaşmak için güvenilir ve ehil kaynaklara başvurmak gerekiyor. Bölgenin imar durumu, gelecekte yapılması planlanan projeler, zemin etüdü gibi birçok farklı etken doğru hesaplanmalı. Biz de uzman ekibimizle bu fizibiliteleri müşterilerimiz için detaylıca yapıyoruz. Günümüzün ekonomik şartların ve vatandaşın bütçesini gözeterek, her aşamada kazanabilecekleri arazi yatırımı fırsatları sunuyoruz. Hedefimiz her bütçeye ve kitleye uygun yatırımcı dostu arazi fırsatları ortaya koymak" ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un kuzeyinde planlanan hızlı tren projesi değer katacak"

İstanbul’un kuzey için planlanan hızlı tren ve kentsel dönüşüm projeleriyle bölgenin değerleneceğini, tarla vasıflı arazilerin bugünden uygun fiyatlarla satın alınabildiğini belirten Gültekin, “Tarla alırken ileride imar izni çıkacak mı, planlanan hangi projelerin yakınında bulunuyor, şehir merkezine ne zaman dahil olur, çevre illerin katkısı nasıl olur gibi akıllara birçok soru düşüyor. Doğruluğundan emin olmadığımız hiçbir bölge ya da fırsatı müşterilerimize sunmuyoruz. Muhtemel riskleri daima göz önünde bulundurarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Türkiye’nin doğudan batıya her lokasyonunda sayısız yatırım fırsatları var. Bunları görebilen yatırımcılar geleceklerini şimdiden tasarlamaya başlıyor. Genç yatırımcılar bugün uygun bütçeyle alacakları bir araziyi yıllar sonra emekliliklerinde rahat etmek için bile kullanabilir" dedi.