İstanbul'un parlayan yıldızı Şile, temizlik rüzgarıyla yaza merhaba diyor

Şile Belediyesi tarafından Anadolu Yakası kardeş belediyelerin desteği ve iş birliği ile 12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen, "Şok Temizlik Çalışmaları” tamamlandı.

Şile 2023 yazına pırıl pırıl bir “Merhaba” dedi

Geniş çerçeveli “Şok Temizlik Çalışmaları”, kardeş belediyelerin desteğiyle yol ve meydan yıkamaları, araçlı süpürme, konteyner temizliği ve tamiri, bordür boyama, kaba atık toplama, ot biçme ve cami temizlikleri gibi çalışmalar ilçe genelinde yoğun bir tempoyla gerçekleştirildi.

Şile Belediyesi’nin yıl boyunca düzenli olarak sağladığı temizlik hizmetlerine ek olarak, diğer belediyelerle yapılan iş birliği, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere, Beykoz Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, Pendik Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Üsküdar Belediyesi “Şok Temizlik Çalışmaları” çerçevesinde Şile Belediyesi’ne destek oldu.

"Her şey İstanbul’un parlayan yıldızı Şile için"

"Şok Temizlik Çalışmaları" sürecinde Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, bu planlamanın önemine vurgu yaparak, "Şile’yi yaz sezonuna hazırlıyoruz. İstanbul Anadolu Yakası’ndaki kardeş belediyelerimizle planladığımız “Şok Temizlik Çalışmalarımız” 3 gün sürdü. Bu üç gün boyunca Şile’nin yolları yıkandı, süpürüldü, konteynerlerin bakımı yapıldı ve temizlendi. Tüm otobüs durakları yıkandı ve dezenfekte edildi. Yeşil alanlar biçildi, budandı ve genel temizlikleri yapıldı. Camilerimiz temizlendi, bordürleri boyandı. Kaba atıklar toplandı ve kent mobilyaları yenilendi. Çünkü her şey, İstanbul’un parlayan yıldızı Şile için" dedi.

Daha temiz bir Şile

Şile Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve dokuz Anadolu Yakası belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen Şok Temizlik Kampanyası, ilçenin temizlik standartlarını önemli ölçüde yükseltmeyi hedefliyor. 2023 yaz sezonunda yoğun bir döneme hazırlanan Şile Belediyesi hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için hijyen ve konforu artırmayı hedefliyor.