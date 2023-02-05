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- İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor.