İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor.
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor.