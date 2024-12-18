İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar aylardır alarm veriyor

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı’ndaki doluluk oranı mart ayında yüzde 70 seviyelerine yükselirken son verilere göre yüzde 10,49’a geriledi. Aynı dönemde Papuçdere’deki su seviyesi ise yüzde 77,04’ten yüzde 7,34’e düştü.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor. Mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 81 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran yüzde 30,87’e geriledi. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranlarında da ciddi düşüş yaşanıyor. Mart ayında Kazandere Barajı yüzde 70 seviyesinde iken, son verilere göre su seviyesi yüzde 10,49’a, Papuçdere’de ise yüzde 77,04’ten yüzde 7,34’e geriledi.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları; Ömerli Barajı’nda 91,05’den 35,07’ye, Papuçdere Barajı’nda 77,04’ten yüzde 7,34’e, Sazlıdere Barajı’nda yüzde 60,37’den yüzde 35,18’e, Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 76,97’den yüzde 30,61’e, Alibey Barajı’nda yüzde 70,01’den yüzde 17,29’a, Terkos Barajı’nda yüzde 84,88’den yüzde 34,08’e, Kazandere Barajı’nda yüzde 77,67’den yüzde 10,49’a, Elmalı Barajı’nda yüzde 91,79’dan yüzde 71,67’ye, Darlık Barajı’nda yüzde 88,96’dan yüzde 30,74’e, Istranca Barajı’nda yüzde 51,81’den yüzde 25,76’ya geriledi.