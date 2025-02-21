İstanbul'un tarihi simgeleri beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kentin tarihi simgelerini beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu.

İstanbul'un tarihi simgeleri beyaza büründü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentin tarihi simgelerini beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, şehrin önemli yapılarında masalsı manzaralar oluşturdu. Beyoğlu’nda bulunan Galata Kulesi, karla kaplanan çevresiyle büyüleyici bir görüntüye kavuşurken, Fatih Eminönü’ndeki tarihi yapılar arasında Yeni Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı ile Topkapı Sarayı da karlar altında kartpostallık görüntüler sundu. Havadan çekilen görüntüler, İstanbul’un tarihi dokusunun karla birleşen güzelliğini gözler önüne serdi.

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