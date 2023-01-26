İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler

Gölpazarlı kadınlar İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gölpazarı Belediyesi İstanbul’a giden kadınlar, tarihi ve turistik yerlerinden olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Haliç, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, Sultan Ahmet ve Büyük Çamlıca Camii’ni gezdi. Düzenlenen gezinin sonunda Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi ile Boğaz turu atan Gölpazarlı kadınlar ilçe yöneticilerine ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’e teşekkür etti.

Başkan Suer, “Bu gezilerde ecdadımızın hayatı, eserleri, fikirleri ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olurken diğer taraftan Cumhurbaşkanımızın İstanbul’a kazandırmış olduğu büyük yatırım ve projelerini İstanbul’a olan hizmet ve aşkını ‘Hizmet yerinde görülür’ diyerek bizzat yerinde görüp inceleyerek şahit oluyoruz” dedi.