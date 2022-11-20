İstanbul'un yanı başındaki macera dolu rota

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu, zorlu parkuru ile doğa tutkunlarının rotasındaki önemli uğrak yerlerden biri haline geldi.

Serindere Kanyonu, zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Özellikle İstanbul’dan kaçmak isteyen doğaseverler, günübirlik kanyona gelerek yürüyüş yapıyor. Sarp kayalıklar arasında ilerleyen ziyaretçiler, şelaleye ulaşarak güzel bir manzarayla karşılaşıyor. Serindere Kanyonu, 8 kilometreden fazla uzunluğa sahip yürüyüş parkuru ile trekking tutkunlarına doğa ile iç içe dört mevsim spor yapma imkanı sunuyor. Kocaeli’nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olma özelliğini taşıyan Serindere Kanyonu’nda havuz şeklinde pek çok gölet de bulunuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen kanyon, yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelaleyi de içinde barındırıyor.

"İstanbul ve çevre illerden buraya gelen çok kişi oluyor"

Kocaeli’nin doğasını çok sevdiğini söyleyen Seda Burak, "Derince’de oturuyorum, ailemle birlikte yürüyüşe geldik. Çocukların tatilini değerlendirmek ve temiz hava almak istedik. Kocaeli’nde şelale, orman, deniz her şey iç içe. Bu sebeple de gidilebilecek çok yer var. Buraya üçüncü gelişim. İlk geldiğimde de çok sevmiştim. Doğayı seviyorum. Burası çok sakin, şelalesi, kanyonu, ormanı, temiz havası bizi rahatlatıyor. Yazın burası çok kalabalık oluyor. Yabancı ve yerli turistler de buraya geliyor. İstanbul ve çevre illerden buraya gelen çok kişi oluyor. Zaten ben de İstanbul’dan gelip Kocaeli’ye yerleştim. Burayı sosyal medya hesabımdan paylaştığımda herkes soruyor, merak ediyor. Parkuru çok kolay, hatta arabayla da belirli bir yere gelinebiliyor. Yolları tehlikeli değil, zaten çocuklarımla yürüyüşe geldim. Suya girmedik, çünkü çok soğuk" dedi.

"İstanbul’da böyle yer bulmak zor"

İstanbul’dan geldiğini söyleyen Perihan Yüce, "Burası çok hoşuma gitti. İlk kez buraya geldim ama doğası çok güzel. İstanbul’da böyle yer bulmak zor. Kaçış yerim bundan sonra burası olacak. Mis gibi temiz hava. Sürekli öksürüyorum ama bu hava beni toparladı" ifadelerini kullandı.