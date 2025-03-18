İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri’de kar yağışı etkili oldu.

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