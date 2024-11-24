İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'un yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle araçların üstü ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.
İstanbul’un yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle araçların üstü ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların üstü ve yol kenarları kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde yağış, etkisini sulu kar olarak gösterdi. Kar yağışı Ataşehir Kayışdağı’nda kaydedildi.