İstanbul Üniversitesi diplomasını iptal etmişti, Galatasaray Üniversitesi'nde 'Naciye Aylin Ataay Saybaşılı' sessizliği

İstanbul Üniversitesi’nin diplomasını iptal ettiği isimlerden Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın görevine devam ettiği öğrenilirken Galatasaray Üniversitesi konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde İmamoğlu’nun ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne 2 kez yazı yazılması sonrası ise İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının ’yokluk’ ve ’açık hata’ gerekçeleriyle iptal edildiğini açıklamıştı.

İşletme bölümü başkanının adının yer alacağı alan boş kaldı

O isimlerden biri olan Galatasaray Lisesi’nden mezun olduğu öğrenilen, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın hakkındaki diploma iptali kararı sonrasında görevini sürdürdüğü, Galatasaray Üniversitesi’nin nihai kararı beklediği öğrenildi. Üniversite sessizliğini korurken Prof. Dr. Saybaşılı’nın ismi üniversitenin akademik kadro bölümünde yer aldığı, işletme bölümü başkan ve yardımcısı bölümlerinde isim olmadığı görüldü. Saybaşılı’nın 50 yayını olduğu, öte yandan babası Prof. Dr. İsmail Durak Ataay’ın da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev aldığı öğrenilmişti.